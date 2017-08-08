СМИ: Сечин выступит свидетелем по делу Улюкаева

Москва, , 14:54 — REGNUM Одним из свидетелей в суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева заявлен глава компании «Роснефть» Игорь Сечин. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сечин заявлен свидетелем в суде по делу, — сказал источник. — Думаю, что вопросы ему будет интересно задать обеим сторонам процесса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн.

Позднее глава РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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