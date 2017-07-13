Улюкаева оставили под домашним арестом

Москва, , 12:24 — REGNUM Бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву продлили домашний арест до 15 августа 2017 г. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял Басманный районный суд Москвы.

«Ходатайство следствия признать законным и обоснованным, — огласила решение судья. — Продлить Алексею Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 14 ноября 2016 г. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Впоследствии президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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