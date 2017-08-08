В Москве начался суд над Алексеем Улюкаевым

Москва, , 09:52 — REGNUM Сегодня, 8 августа, в Замоскворецком суде Москвы начались предварительные слушания по громкому судебному разбирательству в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает ТАСС.

Экс-министра обвиняют в нарушении части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере.

Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Согласно закону, заседание пройдет в закрытом режиме.

Бывший министр свою вину не признает. «Нет, конечно», — подтвердил он перед заседанием.

Алексей Улюкаев находится под домашним арестом и своей вины не признает.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Позже глава РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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