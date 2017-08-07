Идея ввести курортный сбор не нравится 68% гражданам РФ: опрос

Москва, , 08:24 — REGNUM 44% жителей России ничего не знают о том, что в Госдуме обсуждается законопроект о введении с 2018 года курортного сбора. Знают об этом предложении 27% граждан. Такова данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» .

Идея ввести курортный сбор нравится 18% жителям России, не нравится — 68% граждан.

Те, кто положительно относятся к идее введения курортного сбора, считают, что «деньги пойдут на развитие курортов, благоустройство», «это хорошо, правильно», «деньги пойдут на поддержание чистоты».

Противники данной инициативы, говорят, что «это удорожает отдых», «люди и так платят налоги, это очередные поборы, грабеж граждан», «у людей мало денег».

Решение пускать собранные деньги только на туризм поддерживают 36% граждан РФ, столько же считают, что следовало бы разрешить тратить их и на другие нужды региона.

На положительный эффект от этой меры для развития туризма рассчитывают 25% жителей России, 28% уверены в негативных последствиях, 32% считают, что сбор ничего не изменит.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 22−23 июля 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента. Законопроект предлагает установить с 1 января 2018 года курортный сбор в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Предлагается обязать граждан, посещающих регионы-участники эксперимента, уплачивать курортный сбор — не более 100 рублей за сутки пребывания.

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