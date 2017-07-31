В Крыму не ждут ничего хорошего от введения курортного сбора

Симферополь, , 17:05 — REGNUM Крымской экономике введение курортного сбора либо ничего не даст, либо добавит негатива к и так уже критическому положению дел в этой сфере полуострова, поскольку снижение реальных доходов россиян продолжается до сих пор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал крымский политолог Владимир Джаралла, комментируя подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным закона, который вводит со следующего года плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае.

«Главная причина падения турпотока в этом сезоне, которую наблюдают во всех регионах, конечно же, снижение уровня доходов населения. Потому при наличии выбора, люди предпочитают выбирать более дешёвые, уже знакомые и качественные курорты заграницей. Расчёт на ту категорию отдыхающих, кому в последние годы закрыт выезд за рубеж, тоже не так прост: большинству из них отдых оплачивает в той или иной форме бюджет, потому рост расходов ложится на него же», — отметил эксперт.

По его мнению, конкретно крымской экономике новый сбор либо ничего не даст, либо добавит негатива к уже имеющемуся объединенному хору критики в отношении положения дел в этой сфере.

«Заявление крымских властей, что пока этот новый вид поборов вводить не будут, выглядит проблеском реалистичной оценки ситуации. Но по другим данным проработка процедуры взимания всё же ведется, потому что есть мнение, что надо проверить на практике — пойдёт или не пойдёт. Мнение населения, как отдыхающих, так и тех, кто живёт и работает за счёт этой сферы, полностью совпадает, но процитировать его не представляется возможным, по причине того, что оно подпадает под действие Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающего штраф за публичную нецензурную брань», — подчеркнул Владимир Джаралла.

Как сообщало ИА REGNUM, многие представители туристической отрасли выступают против налогового нововведения. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее заявляли, что не одобряют эксперимент, поскольку он может привести к снижению спроса на отдых внутри страны и будет способствовать переориентации отдыхающих на частный сектор, с которого собрать налог будет непросто. По их мнению, сначала необходимо создать качественный турпродукт и привести в порядок всю инфраструктуру, а потом уже взимать с людей деньги.

Напомним, согласно законопроекту, эксперимент будет проводиться с 2018 года. Каждый из пяти вышеперечисленных регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства которого могут быть направлены на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту санаторно-курортных объектов. В первый год муниципалитеты и регионы смогут собирать с туристов не более 50 рублей в сутки, окончательный размер ставки будет определять сам муниципалитет. При этом некоторые категории граждан будут освобождены от уплаты сбора: несовершеннолетние дети, Герои СССР и РФ, участники Великой Отечественной войны, инвалиды и жертвы Чернобыля.