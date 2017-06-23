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Госдума вводит курортный сбор

Экономика

Эксперимент пройдет в четырех регионах

Москва, 23 июня 2017, 16:32 — REGNUM  Правительственный законопроект о введении в четырех субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Законопроект предлагает установить курортный сбор в Крыму, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Действовать такой сбор будет в течение пяти лет, начиная с 1 января 2018 года. Если эксперимент окажется удачным, то правительство может предложить ввести подобный сбор на всей территории РФ.

Предельная ставка

Правительство предлагает обязать граждан, посещающих регионы-участники эксперимента, уплачивать курортный сбор — не более 100 рублей за сутки пребывания. Между тем, в зависимости от сезонности и значения курорта, ставка может быть снижена, в том числе и до 0 рублей.

Законопроект предполагает, что граждане, которые находятся в курортной зоне менее 24 часов, не будут облагаться курортным сбором. От уплаты сбора правительство также освобождает льготные категории граждан — героев СССР и РФ, участники Великой отечественной войны, инвалиды, дети до 18 лет и другие.

Предлагаемый размер курортного сбора соответствует международному опыту, заявила в ходе пленарного заседания член комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина («Единая Россия»). Однако в комитет уже поступило несколько предложений рассмотреть другую ставку сбора, рассказала она.

«Предложение от Совета Федерации — они предлагают понизить ставку и сделать максимальный размер не 100 рублей, а 50 рублей. Предполагается, что суммарный дополнительный объем поступлений с 2018 по 2022 год, в период проведения эксперимента, при ставке сбора в 50 рублей — возьмем среднюю — в Ставропольском крае превысят 2 млрд 200 тыс. рублей, в Краснодарском крае — 8 млрд 300 млн рублей, в республике Крым — 16,4 млрд рублей», — сообщила Кармазина.

Она также напомнила, что устанавливать размер предельной ставки региональные законодатели смогут на свое усмотрение.

Вопрос администрирования

Собранные средства пойдут на развитие курортной инфраструктуры субъекта-участника эксперимента, но не будут перечисляться в региональные бюджеты напрямую. Законопроект предлагает создать в каждом регионе Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет заниматься бюджетными средствами, направленными на развитие курортной инфраструктуры, а регионе. Собранные от курортного сбора средства правительство предлагает перечислять в фонд.

Впрочем, как заявила Раиса Кармазин, тема администрирования сбора тоже вызвала много вопросов.

«Вопрос администрирования курортного сбора всех волнует и он не раскрыт в законопроекте», — отметила Кармазина.

Профильный комитет планирует уточнить эти нормы в процессе рассмотрения законопроекта ко второму чтению.

Доработка

Ранее в комитете уже отмечали, что законопроект в его текущем виде существенное недоработан. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») даже назвал его «безграмотным».

«Мы получили предложение от 17 законодательных органов и 20 исполнительных органов, не поддерживают два субъекта, это Республика Дагестан и республика Ингушетия, которые прислали отрицательное заключение», — рассказала Кармазина.

Ко второму чтению депутаты намерены уточнить основные параметры законопроекта. Так, например, в нем будут прописан вопрос ответственности неплательщиков нового сбора. Комитет также планирует прописать для участников эксперимента особый учет налогового потенциала при распределении дотаций из федерального бюджета в региональные.

Мнение регионов

Документ в ходе пленарного заседания 23 июня представлял замминистра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев. Кроме того, на обсуждении вопроса также присутствовали представители регионов, которые подпадают под действие эксперимента.

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Кроме того, на обсуждении вопроса также присутствовали представители регионов, которые подпадают под действие эксперимента. Среди них глава администрации города Евпатория Андрей Филонов, глава города Сочи Анатолий Пахомов, председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов, председатель Думы Ставропольского края Александр Золотарев, глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов, а также глава муниципального образования города-курорта Геленджик Виктор Хрестин.

«Хочу сказать, что мы поддерживаем, чтобы был курортный сбор. Риски есть, мы тоже очень переживаем, но 50% работы, которую мы делаем для привлечения туристов, ложится на главные муниципальные образования», — заявил в ходе пленарного заседания глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Читайте ранее в этом сюжете: Курортный сбор: Нужен ли модельный закон регионам?

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