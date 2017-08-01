Завершился основной этап вступительной кампании в ДНР

Донецк, , 18:16 — REGNUM Прием документов в учреждениях высшего профессионального образования ДНР начался 26 июня и завершился вчера, 31 июля этого года. В итоге почти 14 тысяч абитуриентов из России, Украины, ДНР, ЛНР и с подконтрольной Киеву территории зачислены в вузы ДНР в рамках основного этапа вступительной кампании 2017 года. Об этом сегодня, 1 августа, сообщила министр образования и науки ДНР Лариса Полякова.

«По итогам основного этапа вступительной кампании зачислено 13 877 абитуриентов, в том числе 10 742 на места за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета. Из них в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса зачислено 408 абитуриентов. Также есть поступившие из Российской Федерации и территории Украины», — отметила Полякова.

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По ее словам, наибольший поток абитуриентов был зафиксирован в Донецком национальном университете и Донбасской академии строительства и архитектуры в Макеевке. Повышенным спросом пользовались специальности медицинского, педагогического, юридического и агропромышленного направлений.

Министр подчеркнула, что в рамках гумпрограммы в республике объявлен дополнительный набор абитуриентов. Он продлится до 10 сентября.

«Данная мера принята для того, чтобы абитуриенты с временно подконтрольной Украине территории Донбасса, которые по тем или иным причинам не успели подать документы, получили возможность принять участие в конкурсе», — добавила руководитель Минобрнауки.

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В то же время в ЛНР начат прием документов на специальность «Экономическая безопасность» в Луганском национальном аграрном университете (ЛНАУ). Об этом 1 августа на брифинге сообщил проректор вуза по учебной работе Сергей Титаренко.

Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Тараса Шевченко уже принял около 150 заявлений от абитуриентов с подконтрольных Киеву территорий. Об этом на брифинге в Луганске сообщил ответственный вуза по реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса Петр Ткачук.

Он отметил, что университет лидирует среди вузов республики по приему документов от абитуриентов из подконтрольных Киеву районов. Представитель университета добавил, что прием заявлений от абитуриентов с Украины продолжается.