Большинство выпускников школ Луганска планируют учиться в местных вузах

Луганск, , 14:53 — REGNUM Начальник управления образования администрации города Луганска Анжелика Прядкина рассказала, что более тысячи выпускников общеобразовательных учреждений столицы республики от их общего числа, подали документы на поступление в местные вузы.

«Большинство вчерашних луганских школьников планируют продолжить образование в родном городе. Так, из 1 168 выпускников 1 003 подали заявления в вузы Луганска — это 85,8%. Около 120 ребят планируют поступить в институты и университеты Российской Федерации», — уточнила она.

Прядкина добавила, что несколько луганчан стали абитуриентами высших учебных заведений ДНР, а некоторые обучению в вузах предпочитают колледжи. Читайте также: В ЛНР полностью готовы к обучению студентов с украинской территории

В свою очередь, ответственный секретарь приемной комиссии Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Алексей Захаров проинформировал, что в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса с начала вступительной кампании уже приняли более 30 заявлений от абитуриентов с подконтрольных Украине территорий.

«На сегодняшний день непосредственно в университет принято 973 заявления на дневную форму обучения, 53 — на заочную. На места госзаказа колледжа на базе девяти классов принято 215 заявлений, на базе 11 классов — 230. Итого суммарно вместе с медицинским колледжем к нам подано 1471 заявление. Из них 31 человек — с неподконтрольной нам территории. В университет непосредственно подали (заявления) 23 человека, в колледж — восемь», — рассказал Захаров.

Сотрудник медицинского вуза подчеркнул, что к ним подают заявления не только с украинского Донбасса, но и с Харьковщины, а также с Западной Украины.

«Лидирует, если брать географически, Станично-Луганский район, там больше всего желающих. Дальше — Меловской район, Марковский, Новоайдарский, Новопсковский, по одному абитуриенту из Северодонецка, Лисичанска, а также из Харьковской области один абитуриент и из Хмельницкой», — уточнил он.

Тем временем студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовскго и колледжа ЛГАКИ завоевали три первых места на международном музыкальном конкурсе International Music Competition 2017 в Белграде. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе академии.

«Участие в международном музыкальном конкурсе наши музыканты принимали заочно. Но даже видео, которое отправили на суд жюри, прекрасно передало и степень мастерства, и харизму. Результат — три первых приза», — подчеркнули в ЛГАКИ.

Студентка кафедры фортепиано факультета музыкального искусства академии Матусовского класса старшего преподавателя Ирины Михаленко Анжела Сараева заняла первое место в номинации «Фортепиано» в категории «Сольное исполнительство».Читайте также: В России признают ученые степени, присвоенные в ДНР и ЛНР

Хор «Благовест» колледжа ЛГАКИ, художественный руководитель и дирижер — Любовь Пилипец был признан первым в категории «Хор».

Международный музыкальный конкурс International Music Competition 2017 организует и проводит Ассоциация педагогов музыкальных учреждений Сербии и продюсерский центр MIR production при поддержке государственных учреждений культуры и связи. В этом году в нем участвовали музыканты из России, Польши, Украины, Катара, Словении, Белоруссии, Израиля, Китая, Австрии, Турции, Нидерландов, Германии, Армении, Молдовы, Сербии, Узбекистана, Болгарии, Румынии.