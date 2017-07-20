У абитуриентов ДНР большой популярностью пользуются медицина и педагогика

Донецк, , 16:21 — REGNUM О предварительных итогах вступительной кампании в образовательные учреждения ДНР на брифинге 20 июля рассказала министр образования и науки Лариса Полякова, заметив, что нынешний год всех приятно удивил.

«В этом году самый большой набор в вузы за время существования Республики — около 30 тысяч заявлений. Нужно сказать, что мы еще более ужесточили требования, позволив подавать документы в 2 вуза на 2 направления. При этом количество бюджетных мест увеличено в разы, минимальный порог снижен до 105 баллов», — сообщила министр.

По словам Ларисы Поляковой, в вузах республики наблюдается значительный конкурс, хотя и прослеживается тенденция недобора на технические специальности. При этом колоссальным спросом пользуются медицина и педагогика, направления подготовки аграрной академии. Традиционно большое количество заявлений зарегистрировано на юриспруденцию, экономику, управление, значительный набор наблюдается и на специальности, связанные с силовыми структурами.

В этом году в вузах ДНР будет обучаться большое число студентов с территории Украины, подтвердила министр образования. В основном, это молодые люди с территории Донецкой области, подконтрольной Украине.

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Также в этом году в республике решили отдать должное внимание профессионально-техническому образованию, которое было упущено за годы независимости Украины. А ведь именно Донбасс нуждается в профессиональных и квалифицированных рабочих.

В частности, ведется набор студентов на направления, обеспечивающие подготовку квалифицированных рабочих для металлургической, горнодобывающей, транспортной и строительной отраслей, химического производства, IT-специалистов, специалистов сферы образования и здравоохранения, работников сферы услуг, работников сельского хозяйства и других направлений, необходимых в настоящее время нашей Республике. В настоящее время во все учреждения среднего профессионального образования Республики уже подано свыше 4 тысяч заявлений от абитуриентов из всего Донбасса.