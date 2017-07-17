Иммиграция из ЕС в Швейцарию достигла 12-летнего минимума

Берн, , 18:09 — REGNUM Чистая иммиграция из стран ЕС в Швейцарию достигла самого низкого уровня за последние 12 лет и продолжает неуклонно снижаться, 17 июня сообщает Reuters.

В период с апреля по июнь 2017 года в Швейцарии поселились 6 тыс. 480 европейских иммигрантов. В государственном секретариате по вопросам миграции отметили, что данный показатель стал самым низким со второго квартала 2005 года.

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В первой половине 2017 года чистая иммиграция в Швейцарии снизилась почти на 12% до 25 тыс. 526 человек. Чистая иммиграция из стран ЕС сократился более чем на одну пятую.

Напомним, в 2014 году граждане Швейцарии проголосовали за ограничение числа мигрантов из ЕС, несмотря на двухсторонние соглашения, гарантирующие свободное передвижение граждан ЕС в обмен на расширенный доступ Швейцарии к единому рынку ЕС.

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В Швейцарии живут чуть более 2 млн иностранцев, 68% из них приехали либо из стран ЕС, либо из Исландии, Норвегии и Лихтенштейна.

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