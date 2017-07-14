Мюнхен, Германия, , 05:56 — REGNUM Беженцам в Германии приходится платить огромные суммы за аренду жилья. Например, в Баварии они должны платить почти €30 за один квадратный метр, даже если живут впятером в одной маленькой комнате, пишет 13 июля Der ARD.

Это касается всех тех беженцев, у кого есть собственный доход: они должны самостоятельно оплачивать аренду, это регламентировано законом о предоставлении социальной помощи лицам, нуждающимся в политическом убежище.

В каждой федеральной земле — свои цены: в Баварии, независимо от качества размещения, беженцы платят за аренду жилья €278, в Тюрингии — около €150, в Гамбурге — €141, в Берлине жилье предоставляется бесплатно.

Немецкая правозащитная организация Pro Asyl, занимающаяся предоставлением помощи беженцам, раскритиковала завышенные цены на аренду для беженцев.

Представители организации считают, что те суммы, которые приходится выплатить мигрантам, не соответствуют условиям, в которых они проживают. Это, согласно их мнению, «бессовестно и нагло».

Напомним, ежегодно в Германию пребывают до 200 тыс. беженцев.