Италия приостановила обсуждение закона о гражданстве детям мигрантов

Рим, , 13:48 — REGNUM В конце изнурительной схватки между партиями в правительстве и под давлением бесконечных высадок мигрантов в портах Италии, закон о гражданстве Италии детям, родившимся на территории республики, так называемый Ius soli, исключен из повестки дня для обсуждения в правительстве. Обсуждение возобновится в сентябре. Об этом заявил Паоло Джентилони, его заявление передает информагентство ANSA в понедельник 17 июля.

На решение главы правительства повлияли споры в Сенате, резкие протесты правоцентристов, увеличивающееся число прибывающих мигрантов и чувство заброшенности, которое растет в стране после нежелания ЕС открыть свои порты. Премьер отметил, что, учитывая трудности в обсуждении, с которым сталкивается закон о гражданстве, не существует пока «условий для его утверждения» в короткие сроки. Тем не менее, как отметил Джентилони, это справедливый закон. «Моя личная приверженность и правительства утвердить его осенью».

Правоцентристы говорят о победе и выражают благодарность премьер-министру.

«Волна реализма от Джентилони, очередное политическое поражение Маттео Ренци», — заявил представитель партии «Вперед, Италия» в палате депутатов Ренато Брунетта.

Оппозиционные партии, включая «Лигу Севера», «Движение 5 звезд» и «Братья Италии», считают, что правительство должно в данный момент сконцентрироваться на реальных приоритетах и чрезвычайной ситуации, которую переживает страна из-за мигрантов.

Напомним, в начале июня демократическая партия Италии заявила о том, что представит проект закона на обсуждение о реформировании закона о гражданстве для детей иностранцев на основе «принципа почвы» (ius soli), гарантируя несовершеннолетним, которые были рождены в Италии или проживают в стране на протяжении длительного периода, приобретение гражданства страны. Первое заседание парламента по обсуждению текста закона провалилась, депутаты правоцентристких партий почти подрались со своими коллегами.