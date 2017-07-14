Рожениц с Украины, имеющих патологии, спасают в Луганске

Луганск, , 14:55 — REGNUM Перинатальные центры ЛНР в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса по состоянию на 14 июля оказали помощь уже 94 роженицам из подконтрольных Киеву районов Луганской области. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель главного врача по материнству и детству Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олег Валиев.

В рамках программы в ЛНР работают два родильных стационара: перинатальный центр Республиканской клинической больницы и городской перинатальный центр-стационар, расположенные в Луганске.

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«На сегодняшний день родоразрешено у нас в двух лечебных учреждениях 94 женщины с подконтрольной Украине территории, — проинформировал Валиев.

«Простые роды сюда не поступают. Каждая беременная имеет какую-то патологию. Или патология эта связана с плодом, либо связана эта патология с самой беременной», — уточнил замглавврача.

Валиев привел случай оказания помощи онкобольной роженице из подконтрольного Киеву Станично-Луганского района

«Она поступила из Станично-Луганского района, рассказала о себе, о тех проблемах, с которыми в 19 лет этой девочке пришлось пройти. Это новообразования. Она получала и химиотерапию, и лучевую терапию, то есть она получила полный курс терапии», — рассказал Валиев.

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«Обратилась она заранее с бабушкой, по телефонному звонку. Лечебное учреждение было предупреждено об этой беременной. Проблемы, с которыми мы столкнулись в родах, я думаю, что они все были преодолимые», — отметил замглавврача.

Он добавил, что после родов молодую женщину проконсультировал онкогематолог, она прошла соответствующее обследование.

«Появилась девочка, назвали Злата. Со здоровьем все хорошо, вес 3 250 г, рост — 52 см», — рассказала роженица.

Молодая женщина также рассказала, что в период беременности столкнулась с некорректным отношением врачей на подконтрольной Киеву территории, что подтолкнуло обратиться к специалистам республики.

«Там отношение не очень хорошее, именно персонала. Там у нас спрашивали: «Зачем вы рожаете ребенка, для кого, кто воспитывать будет?». Я даже не знаю, из-за чего, может, из-за моего диагноза. Я, получается, сирота, может, из-за этого еще», — рассказала роженица. — Сюда пришли, отношение — небо и земля. Встретили очень хорошо все. Все рады. Там спрашивали: «Зачем рожаете?», а тут все рады, что ребенок родится. В общем, отношение хорошее. В общем, все слова благодарности, которые есть, я бы сказала всем, кто присутствовал при родах, помогал, очень все хорошо», — подчеркнула бабушка роженицы.

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Напомним, что 17 февраля 2017 года главы Донецкой и Луганской Народных Республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенным жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.