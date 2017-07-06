Курсы химиотерапии для онкобольных с Украины проводят в ЛНР

Луганск, , 16:54 — REGNUM Большинство онкобольных с подконтрольной Киеву территории поступают на лечение в ЛНР в состоянии средней степени тяжести. Об этом сегодня, 6 июля, в ходе встречи с журналистами сообщил главный врач Луганского республиканского клинического онкологического диспансера Александр Торба.

«В настоящий момент это пациенты (с подконтрольных Украине районов Луганской области), которые находятся в состоянии средней степени тяжести, за редким исключением — это тяжелые пациенты, но которые перемещаются самостоятельно или при помощи родственников, потому что, вы знаете, переход (с украинской территории в ЛНР) пеший. Поэтому людей переводят, а здесь встречают машины скорой помощи», — рассказал Торба.

«Таких пациентов, которых доставляют (с украинской территории) санитарным транспортом, нет, потому что, вы знаете, нет сообщения именно для санитарного транспорта. Конечно, если бы были пункты пропуска, которые могли бы пересекать санитарные машины, то, я думаю, такие пациенты бы были», — отметил главврач.

Ранее Торба сообщал , что за период действия гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в республиканский онкодиспансер обратились около 800 пациентов с подконтрольных Украине территорий Луганской области. Кроме того, лечение в диспансере получают пациенты из Черкасс, Мариуполя и Харькова.

Житель подконтрольного Киеву Попаснянского района Луганской области на полтора года был вынужден прервать лечение онкологии из-за высокой стоимости медицинской помощи на Украине. Об этом мужчина рассказал сегодня в ходе встречи с журналистами в Луганском республиканском клиническом онкодиспансере, где продолжил лечение в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

«Я узнал, что в Луганске лечат бесплатно. Если нет каких-то препаратов, нужно достать самому. Собственно говоря, через одного знакомого мы созвонились с хирургом, поговорили, и вот таким вот путем я попал сюда. Не жалею абсолютно», — рассказал мужчина.

Заведующий химиотерапевтическим отделением №1 Луганского республиканского клинического онкодиспансера Андрей Козьмин отметил, что этот пациент обратился за помощью, когда болезнь активно прогрессировала. Сейчас мужчина уже готовится к прохождению курса химиотерапии.

«Химиотерапия — процесс длительный и будет проходить 14 дней. Основное количество препаратов, которые нужны для этого пациента, у нас есть. Все те, которые у нас есть препараты, рассчитанные на эту помощь, бесплатны. То есть 95% всех этих препаратов сейчас у нас есть в наличии», — отметил Козьмин.

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Напомним, что 17 февраля 2017 года главы ДНР и ЛНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.

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