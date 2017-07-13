Украинские медики рекомендуют онкобольным лечиться в Луганске

Луганск, , 21:01 — REGNUM Медики из подконтрольных Украине районов Луганской области рекомендуют онкобольным пациентам обращаться за помощью в Луганск. Об этом сегодня, 13 июля, в ходе встречи с журналистами сообщила жительница Станично-Луганского района, поступившая на лечение в Луганский республиканский клинический онкодиспансер (ЛРКОД).

Женщина рассказала, что онкологическое заболевание молочной железы у себя определила сама, так как до выхода на пенсию работала медиком. Врачи в больнице по месту жительства сразу порекомендовали ей пройти лечение в луганском онкодиспансере в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.

«У нас там здравпункт, и мне посоветовали сами врачи, сказали, что это очень выгодный вариант, потому что пенсия у меня очень маленькая. Даже там врачи говорят, что лучше сюда ехать», — рассказала пациентка.

«Меня приняли очень хорошо, начали лечение, химия уже прошла. Я благодарна, что со мной обращались по-доброму, по-человечески. Я очень благодарна, здесь отношение врачей очень хорошее и персонал хороший. Я благодарна, что меня приняли, не отказали», — сказала женщина.

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Заведующий химиотерапевтическим отделением №1 ЛРКОД Андрей Козьмин сообщил, что в настоящее время эта пациентка проходит все необходимые процедуры перед операцией.

Ранее главный врач Луганского республиканского клинического онкологического диспансера Александр Торба сообщал, что большинство онкобольных с подконтрольной Киеву территории поступают на лечение в ЛНР в состоянии средней степени тяжести.

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Напомним, что 17 февраля 2017 года главы Донецкой и Луганской Народных Республик Игорь Плотницкий и Александр Захарченко утвердили программу гуманитарной помощи соотечественникам, проживающим в подконтрольной украинским властям части Донбасса. Основной целью программы является поддержка социально незащищенных жителей на оккупированных территориях. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг.