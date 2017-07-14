Власти Турции подтвердили задержание семьи из России

Анкара, , 13:03 — REGNUM Информация СМИ о задержании жительницы Саратовской области Светланы Ухановой с двумя детьми и гражданским мужем в Турции соответствует действительности. Об этом, как передает RT, сообщил исполняющий обязанности пресс-атташе посольства РФ в Турции Александр Лешуков.

«Мы получили информацию о том, что Уханова вместе с детьми находится в депортационном центре, — сказал Лешуков. — Турецкие власти нам это подтвердили».

Напомним, ранее в Турции пропали жители Саратовской области — женщина с двумя дочерьми и ее гражданский супруг.

Позже стало известно, что граждане РФ, которые якобы пытались нелегально пробраться на территорию Сирии, были задержаны местными стражами порядка.

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