В Турции ищут пропавших жителей Саратовской области

Анкара, , 23:28 — REGNUM Российское посольство в Анкаре после обращения родственников ищут пропавшую на территории Турции семью из России.

По данным дипмиссии, в Турции пропали жители Саратовской области — женщина с двумя дочерьми и ее гражданский супруг. С просьбой установить местонахождение женщины обратился отец ее бывшего мужа.

По словам мужчины, она перестала выходить на связь после того, как прибыла в Турцию с гражданским мужем и детьми.

Дипломаты уже обратились в турецкие правоохранительные органы.

В посольстве отметили, что в случае принятия решения о депортации российская сторона просила депортировать их на территорию России.