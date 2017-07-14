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В Турции ищут пропавших жителей Саратовской области

Происшествия

В Турции пропали женщина с двумя дочерьми и ее гражданский супруг

Анкара, 13 июля 2017, 23:28 — REGNUM  Российское посольство в Анкаре после обращения родственников ищут пропавшую на территории Турции семью из России.

По данным дипмиссии, в Турции пропали жители Саратовской области — женщина с двумя дочерьми и ее гражданский супруг. С просьбой установить местонахождение женщины обратился отец ее бывшего мужа.

По словам мужчины, она перестала выходить на связь после того, как прибыла в Турцию с гражданским мужем и детьми.

Дипломаты уже обратились в турецкие правоохранительные органы.

В посольстве отметили, что в случае принятия решения о депортации российская сторона просила депортировать их на территорию России.

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