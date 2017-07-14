СМИ: Пропавшая в Турции семья из РФ находится в миграционной тюрьме

Анкара, 14 июля 2017, 08:48 — REGNUM Семья из Саратовской области, члены которой были задержаны на территории Турции, пыталась нелегально пробраться на территорию Сирии. Об этом сообщает телеканал RT.
«Местные власти отправили семью в миграционную тюрьму в г. Антакья по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам, — говорится в сообщении. — Данные о ситуации проверяет посольство РФ в Анкаре».
Исполняющий обязанности пресс-секретаря дипмиссии Александр Лешуков сообщил, что российские дипломаты уже обратились к властям Турции с просьбой подтвердить местонахождение граждан РФ.
По его словам, о семье из 4-х человек (двое взрослых и двое детей) дипломаты узнали от их родственников, которые обратились к ним с заявлением о пропаже их родных в Турции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Турции пропали жители Саратовской области — женщина с двумя дочерьми и ее гражданский супруг. С просьбой установить местонахождение женщины и детей обратился отец ее бывшего мужа.
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