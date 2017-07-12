Названы 20 ведущих российских вузов

Москва, , 07:57 — REGNUM Московский государственный университет (МГУ) и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ вошли в число ведущих отечественных вузов. Перечень из 20 лучших высших учебных заведений России был представлен на заседании общественного совета партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования», пишут «Известия».

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, в список включены также следующие столичные вузы: МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НИЯУ МИФИ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС при президенте РФ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ и Российский университет дружбы народов.

Читайте также: Законопроект о внеконкурсном поступлении в вузы инвалидов внесен в Госдуму

Санкт-Петербург представлен в рейтинге тремя учебными заведениями. Это Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Университет ИТМО.

В список лучших вошли и региональные вузы. Это Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Ельцина.

Читайте также: В Госдуме обсудят финансирование отраслевых вузов