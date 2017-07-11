Законопроект о внеконкурсном поступлении в вузы инвалидов внесен в Госдуму

Москва, , 16:50 — REGNUM Законопроект, дающий право инвалидам на внеконкурсный прием в вузы на обучение по программам бакалавриата и специалитета, внес в Госдуму депутат Олег Смолин (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Инициатива направлена на восстановление для детей — инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений (до пяти соответственно).

Право на внеконкурсный прием в пределах квоты, в отличие от права на прием без вступительных испытаний, не гарантирует зачисление абитуриента — инвалида, успешно прошедшего вступительные испытания, отмечает авторы.