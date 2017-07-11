В Госдуме обсудят финансирование отраслевых вузов

Москва, , 13:34 — REGNUM В Госдуме 20 июля пройдут парламентские слушания по проблеме финансирования отраслевых вузов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«На 20 июля запланировано проведение парламентских слушаний на тему совершенствования механизмов финансирования отраслевых вузов», — сообщил Мельников.

Он также напомнил, что эта тема уже возникала на пленарных заседаниях Госдумы в феврале 2017 года, при обсуждении финансирования сельскохозяйственных вузов. Тогда депутаты обратились к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть вопрос финансирования университетов и институтов, которые находятся в ведении федеральных органов власти.

Речь идет об аграрных и медицинских учреждениях, а также о вузах в сфере культуры. Депутаты отмечали, что финансирование таких институтов и университетов осуществляется по остаточному принципу. По мнению депутатов, при расчете финансирования, чиновники не учитывают в полной мере специфику образовательного процесса и использование сложного оборудования и техники. Кроме того, депутаты также отметили негативную тенденцию усиления дифференциации финансирования отраслевых вузов и организации учебы по специальностям, не совпадающим с их основным направлением.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме против диспропорции в финансировании отраслевых вузов