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В Москве вновь сэкономили при госзакупках

Общество

Взгляды УФАС по Москве и мэрии на систему государственных закупок кардинально разнятся. В то время, когда московские чиновники видят сплошь экономию бюджетных средств. В УФАС регулярно выявляет сговоры, которые приводят к значительным завышениям контрактов, а отнюдь не к экономии

Москва, 2 мая 2017, 14:25 — REGNUM  Проверка начальных (максимальных) цен контрактов, заключаемых для нужд города Москвы в рамках госзаказа, которую выполнили ГБУ «ГАУИ» и ГАУ «Мосгосэкспертиза», принесла с января по март 2017 года экономию бюджетных средств в размере 5,2 млрд рублей — это на 40% больше, чем в первом квартале 2016 года. Еще 500 млн рублей экономии дала проверка начальных (максимальных) цен силами Межведомственной рабочей группы и независимых экспертных организаций. Об этом 2 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

«Сегодня в Москве создана одна из самых эффективных в стране система государственных закупок, которая охватывает все этапы закупочного цикла, включая обоснование целесообразности закупок, стандартизацию документации, проведение открытых конкурсов, контроль исполнения контрактов. Одним из важнейших элементов этой системы является комплексная экспертиза начальных цен госзакупок, позволяющая гарантировать максимально допустимое снижение цены в интересах города», — заявил глава ведомства Владимир Ефимов.

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Специалисты департамента также отметили, что экспертиза начальных (максимальных) цен договоров по закупкам государственных унитарных предприятий города Москвы, хозяйственных обществ, государственных автономных и бюджетных учреждений города Москвы обеспечила снижение бюджетных расходов с начала 2017 года еще на 1,8 млрд рублей, что втрое больше, чем за аналогичный период 2016 года. В общей сложности экспертиза по этим двум направлениям за первые три месяца 2017 года принесла бюджету города более 7,5 млрд рублей экономии — это 9,9% от суммы всех рассмотренных начальных (максимальных) цен контрактов и договоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в России по данным Счетной палаты, выявлено 898 нарушений законодательства в сфере государственных закупок на общую сумму 53,1 млрд рублей, в том числе 823 нарушения 44-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на общую сумму 48,8 млрд рублей (в 2015 г. — 450 нарушений на общую сумму более 17 млрд рублей).

Статистику Счетной палаты подтверждает московское управление антимонопольной службы, которое с завидной регулярностью вскрывает правонарушения на электронных торгах для нужд бюджетных предприятий Москвы.

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