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В Таджикистане пройдет шествие «Бессмертного полка»

Общество

Власти одобрили проведение акции

Таджикские ветераны Великой Отечественной войны
Иллюстрация: Tajmigrant.com
Таджикские ветераны Великой Отечественной войны

Душанбе, 27 апреля 2017, 12:34 — REGNUM  Акция «Бессмертный полк» пройдет в таджикской столице. Мэрия Душанбе одобрила ее проведение. Об этом сегодня, 27 апреля, пишет ИА «Авеста» со ссылкой на первого заместителя председателя Республиканского Совета ветеранов Валиджона Саёрбекова.

Он отметил, что акция начнется утром 9 мая, «Бессмертный полк» пройдет с площади 800-летия Москвы по проспекту Рудаки и завершится в парке Победы.

Организаторами международной акции в Душанбе выступают Республиканский и городской Советы ветеранов войны и труда Таджикистана. К участию приглашаются все желающие пройти колонной и пронести портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Строгих требований и стандартов оформления портрета нет: главное — фотография ветерана, его имя и фамилия и, если известно, звание. В целях безопасности не допускается использование стекла — только прозрачный пластик или ламинация.

«Главный смысл «Бессмертного полка» — сохранение в каждой семье памяти о поколении, прошедшем через войну», — напоминают организаторы.

Более 300 тысяч таджикистанцев участвовали в Великой Отечественной войне. Около трети из них погибли на полях сражений, звания Героя Советского Союза удостоены 54 фронтовика, в том числе и посмертно, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

Сейчас в Таджикистане в живых осталось лишь 443 ветерана.

Отметим, накануне стало известно, что власти Узбекистана отказались 9 мая проводить общественную акцию «Бессмертный полк», «по причине того, что в мире в настоящий момент наблюдается сложная политическая обстановка».

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«Бессмертный полк»
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