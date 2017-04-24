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В Таджикистане осталось пять женщин – ветеранов Великой Отечественной войны

Общество

Самому старшему из ветеранов — 117 лет

Душанбе, 24 апреля 2017, 13:52 — REGNUM  В Таджикистане в живых остались лишь 443 ветерана Великой отечественной войны, из них только пять — женщины. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил первый заместитель главы Совета ветеранов войны и труда республики Вали Сайёрабеков, пишет ИА «Авеста».

«По состоянию на 15 апреля 2016 года по стране было зарегистрировано 639 ветеранов. За один год ветеранов войны стало меньше на 166 человек», — рассказал он.

Самому молодому ветерану, живущему в Таджикистане, 93 года, а самому старшему — 117 лет.

«Сейчас мы готовимся к годовщине Победы в Великой Отечественной Войне — 9 мая. Традиционно ветеранам будет оказана единовременная денежная помощь от имени президента, правительства и властей на местах», — заверил Сайёрабеков.

Отметим, что в 1941—1945 годах более 300 тысяч таджикистанцев отправились на фронт, 92 тысячи не вернулись с полей битвы. Звания Героя Советского Союза удостоены 54 таджикистанца, 15 человек стали полными кавалерами Ордена Славы.

В день 72-й годовщины Великой победы Республиканский и городской Советы ветеранов войны и труда Таджикистана планируют провести в Душанбе акции «Бессмертный полк». Однако разрешения городских властей на это пока нет.

Тем временем, 13 апреля новый мэр столицы Рустам Эмомали встретился с послом России в Таджикистане Игорем Лякиным-Фроловым, в ходе которой «было уделено особое внимание налаживанию сотрудничества исполнительного органа государственной власти города Душанбе с хозяйственными субъектами Российской Федерации в различных сферах», в том числе были обсуждены вопросы подготовки памятных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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«Бессмертный полк»
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