В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»

Ташкент, , 15:24 — REGNUM Общественная акция «Бессмертный полк», приуроченная к Дню Победы, не состоится в Узбекистане по соображениям безопасности, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель республиканского объединения Veteran.

«Шествие «Бессмертного полка» не состоится по причине того, что в мире в настоящий момент наблюдается сложная политическая обстановка», — отметил собеседник агентства.

Проведение данной акции 9 мая 2016 года также было отменено властями Узбекистана, организаторам акции было позволено только возложить венки к памятникам.

В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 млн жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. В настоящее время в стране проживает более 1,6 тысячи участников войны и около 45 тысяч ветеранов трудового фронта.

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