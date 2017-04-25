Басурин: В Донбасс прибыли инструкторы из США

Донецк, , 14:55 — REGNUM Инструкторы из США, проводящие проверки в частях Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли в Донбасс. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил замкомандующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой «антитеррористической операции», военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества», — уточнил Басурин.

Замкомандующего оперативным командованием ДНР также добавил, что еще одной целью прибытия инструкторов США является проверка готовности частей ВСУ к ведению боевых действий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили армию против мирных жителей региона.

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