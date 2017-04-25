Военный Донбасс: стороны применяют минометы и противотанковые гранатометы

Киев, , 12:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Донбассе зафиксированы боевые действия низкой интенсивности. Противоборствующие стороны применяли артиллерию, минометы калибра 82 и 120 мм, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом 25 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, Совмина ДНР и штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера, 24 апреля, Вооруженные силы Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 12 населенных пунктах.

«За прошедшие сутки ВС Украины 30 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись двенадцать населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В селе Зайцево (Горловское направление) в результате боев были уничтожены хозпостройки. «В результате обстрела со стороны украинских силовиков в населенном пункте Зайцево по улице Лациса сгорели хозяйственные постройки во дворе жилого дома», — уточнили в ДНР.

При этом ВС ДНР проводят подготовку к параду по случаю Дня Победы. «На базе Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Г. Т. Берегового начались тренировки пеших парадных расчетов для участия в торжественном марше, приуроченном к 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В тренировке приняли участие парадные расчеты Вооруженных сил, МВД и МЧС ДНР. Они отрабатывали строевые приемы в движении, а также слаженность подразделений при прохождении торжественным маршем», — информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Отмечается, что 9 мая 2017 года в Донецке на площади Ленина ДНР проведет третий военный парад по случаю празднования Дня Победы Советского Союза во Второй мировой войне.

Народная милиция ЛНР зафиксировала одно нарушение режима тишины со стороны ВСУ. В частности, позиции ЛНР в с. Сокольники подверглись обстрелам из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия с направления села Крымское (под контролем ВСУ).

В свою очередь, 25 апреля пресс-центр штаба АТО информирует, что ситуация в районе проведения «АТО» остается контролируемой Вооруженными силами Украины. Вчера войска ДНР и ЛНР 21 раз открывали огонь по позициям украинских силовиков.

«Центром огневого противостояния стало Приморское направление. Так, огнем из 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы «Партизан» и вооружения БМП враг накрывал опорные пункты вблизи Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23−2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Марьинки. По защитникам Красногоровки противник бил из противотанковых гранатометов, а Водяного — из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев вблизи Гнутово обстреливал из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

По данным украинского штаба, на Донецком направлении ВС ДНР применяли минометы и противотанковые гранатометы. «На Донецком направлении из минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты наших войск вблизи Троицкого и Песок накрывал огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия», — отмечается в материале.

При этом на Луганском направлении ВС ЛНР вели провокационный обстрел позиций ВСУ в Новоалександровке.

Также штаб АТО проинформировал, что представители ЛНР планируют сделать «постановочную видеосъемку отхода «украинской ДРГ» в районе населенного пункта Сокольники». «Украинские военные получили оперативную информацию по планированию противником постановки боевого столкновения с участием якобы украинской ДРГ в окрестностях села Новогригорьевка с последующим уходом «группы» на территорию, подконтрольную Вооруженным силам Украины. Указанная инсценировка событий связана с подрывом автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 и попытками врага возложить вину за гибель и ранения международных наблюдателей на Вооруженные силы Украины», — говорится в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о значительном снижении обстрелов с украинской стороны. По его словам, это связано с ротацией подразделений ВСУ на передовой и прибытием комиссий штаба АТО. «Возможно, это связано с продолжающейся ротацией подразделений ВСУ на передовой и прибытием комиссий штаба «АТО» в расположения 36-й обр МП (Мариуполь) и 72-й омбр (Авдеевка). В 36-й бригаде комиссия работает по вопросам участившихся случаев пьянства во время несения боевого дежурства, а также преступных действий военнослужащих по отношению к мирному населению, а именно: драк, разбойных нападений, дорожно-транспортных происшествий в состоянии алкогольного опьянения. Весь личный состав бригады на время работы комиссии переведен на казарменное положение», — рассказал Басурин.

Напомним, в апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режима тишины с 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена пленными. Тем не менее ВС ЛНР и ВСУ сорвали процесс разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, процесс обмена пленными затянулся.