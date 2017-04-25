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ОБСЕ: Наблюдатели сами могут обеспечить свою безопасность в Донбассе

Происшествия

Представитель СММ ОБСЕ отметил, что у миссии есть собственные эксперты по безопасности

Луганск, 25 апреля 2017, 13:14 — REGNUM  Ни военный контингент, ни дополнительное вооружение не обезопасят наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, заявил заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Луганске Далхауг Арне, передает Луганский информационный центр.

По словам Арне, безопасность наблюдателям уже обеспечивают специалисты и эксперты ОБСЕ, поэтому дополнительное усиление безопасности не имеет смысла.

«У нас есть свои средства защиты и наши эксперты оценивают наши маршруты следования каждый день», — подчеркнул заместитель руководителя миссии.

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Он добавил, что в ходе недавней встречи в Минске между сторонами конфликта была достигнута договоренность, согласно которой ВСУ и вооруженные силы республик обязуются убрать или оградить все взрывоопасные предметы в зоне конфликта.

Напомним, 23 апреля в ЛНР в районе села Пришиб взорвалась одна из двух машин патруля СММ ОБСЕ. В результате погиб один американец, еще два члена миссии были ранены. Пострадавшие на данный момент уже выписаны из больницы.

В МГБ ЛНР заявили о причастности к происшествию солдат диверсионно-разведывательной группы восьмого полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ.

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