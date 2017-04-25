В Якутии демонополизируют услуги ЖКХ: «Рынок не высок, но стабилен»

Якутск, , 11:11 — REGNUM Только демонополизация поможет сделать сферу ЖКХ в Якутии удовлетворяющей потребностям людей. Об этом в отчёте перед региональным парламентам заявил глава республики Егор Борисов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это раздольное поле деятельности для предпринимательства. Конечно, уровень доходности здесь не так высок, но при этом рынок стабилен. Только демонополизация поможет нам сделать ЖКХ удовлетворяющим потребности людей», — уверен глава региона.

При этом он констатировал, что проблемы в ЖКХ имеют глубинный характер и их не решить быстро. «Надо внедрять всевозможные формы воздействия на недобросовестных поставщиков и потребителей жилищно-коммунальных услуг», — также отметил Борисов.

Глава Якутии сообщил, что на сегодняшний день из бюджета республики вынуждены компенсировать огромную разницу, возникающую между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения за жилищно-коммунальные услуги.

«Население оплачивает всего 45% затрат, и на эти цели бюджет республики тратит более 20 миллиардов рублей. Для сравнения по Дальнему Востоку население платит 75% от стоимости услуг, по Российской Федерации — 94%. Здесь у нас просто нет выхода, потому что это вопрос жизни и смерти. Единственный способ снижения цен и тарифов — это здоровая конкуренция, и в этом отношении нам действительно есть, куда стремиться», — пояснил также Егор Борисов.

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Он напомнил, что в рамках реализации указа «О мерах по повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в 2010—2016 годах на обновление и модернизацию объектов коммунального хозяйства направлено 30 млрд рублей инвестиций.

«За этот период построено и реконструировано около 400 котельных, обновлено почти 800 километров инженерных сетей. Уровень износа коммунальной инфраструктуры снизился, вдвое сократилось количество технологических нарушений. Стало гораздо меньше жалоб от населения», — заверил депутатов Егор Борисов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «ЖКХ» Якутии испытывает серьёзные финансовые трудности. Причиной тому называются низкие доходы в летний период, наличие кредитов, по которым надо платить, а также необходимость завозить топливно-энергетические ресурсы. Исправлять положение компания намерена с помощью кредитов в банках, ГУП «ЖКХ» также ждёт ощутимой финансовой поддержки, порядка 1,4 млрд рублей, из бюджета республики.