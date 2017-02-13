В Красноярске ищут «загрязнителей» воздуха

Красноярск, , 09:12 — REGNUM Красноярцы с начала текущего года, объявленного, между прочим, Годом экологии, уже больше недели прожили в режиме «черного неба». Местные экологи и общественные деятели уже давно бьют тревогу и призывают активнее работать в этом направлении. Как передает корреспондент ИА REGNUM, недавно ответный ход сделали депутаты краевого парламента.

В Заксобрании ИА REGNUM сообщили, что 10 февраля состоялось заседание комитета по природным ресурсам и экологии. Парламентарии обсудили, как выполняется резолюция публичных слушаний от 7 апреля 2016 года «Об экологической ситуации в городе Красноярске, текущих и стратегических мерах по ее улучшению». В обсуждении приняли участие члены правительства региона, экологи из Санкт-Петербурга, Новосибирска и другие.

Председатель комитета Александр Симановский рассказал, что из краевого бюджета дополнительно предусмотрено 60 млн рублей на экологические мероприятия по улучшения атмосферного воздуха в Красноярске: «Из них 26 млн пойдет на дооснащение постов наблюдения, 20 млн — на новый том предельно допустимых выбросов (ПДВ) и 12 млн — на новую передвижную лабораторию, которую власти Красноярска должны передать краевому правительству. Надо определить всех загрязнителей в краевом центре. Необходимо понять, кто и какие организации должны нести ответственность».

Симановский отметил, что предыдущий том ПДВ был издан в 2013 году, и «за четыре года он устарел»: «Сегодня одним из основных загрязнителей воздуха в городе является транспорт. Можно ли ограничить его количество? Думаю, что это возможно, используя опыт Пекина. В китайской столице автомобили, регистрационные номера которых заканчиваются на четную цифру, могут выезжать только в четный день, и наоборот, на нечетную — в нечетный. Но это должно быть прописано на законодательном уровне. Если красноярцы готовы будут пойти на такие ограничения, то будут и реальные результаты. Нам необходимо провести тщательные исследования, кто загрязняет воздух и в каких объемах».

С основным докладом на заседании выступил заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Дмитрий Еханин. Он рассказал, что с середины прошлого года реализуется совместный проект со Среднесибирским управлением гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и Росгидрометом. Он касается организации согласованного функционирования государственной наблюдательной сети, территориальных и локальных систем за состоянием окружающей среды на территории Красноярского края: «На днях состоялся научно-технический совет министерства природных ресурсов и экологии. Члены совета обсудили конкретные вещества. По Красноярску вредные элементы увеличиваются с пяти до пятнадцати. В этом году министерство совместно с учеными СФУ продолжит исследования атмосферного воздуха и модернизацию станций наблюдения».

Еханин подчеркнул, что увеличивается и количество рейдов. «С 1 января 2017 года проводится работа по формированию реестра объектов негативного воздействия на природу. Те предприятия, которые не будут зарегистрированы в этом реестре, попадают под штрафные санкции. На февраль из 3,5 тыс. предприятий в реестре зарегистрировалось меньше тысячи», — сказал он.

Симановский задал Еханину вопрос, какие конкретно документы разработало правительство, и какие были приняты, учитывая, что публичные слушания прошли весной прошлого года. «Александр Алексеевич, не мне вам говорить о том, сколько требует времени для внесения изменений на федеральном уровне», — ответил замминистра. Однако парламентария такой ответ не устроил: «Уверен, что те мероприятия и документы, о которых вы говорили, можно было совместно рассмотреть и принять. Ни одного документа в краевой парламент от вас за это время не поступило».

Депутат Владимир Рейнгард одним из обстоятельств, серьезно влияющих на экологию, назвал то, что население топит печи бурым углем, «от которого гораздо больше загрязнений, чем от каменного»: «Все Емельяново зимой топится бурым углем, и роза ветров весь этот смог тянет на Солонцы, где тоже топят таким же углем. А что творится с городским транспортом? Как правило, покупают подержанные автобусы на дизельном топливе, от которых дым идет коромыслом». В ответ Дмитрий Еханин возразил, что автобусы — «это нормативное регулирование на федеральном уровне».

Выступил на заседании член комитета по природным ресурсам и экологии Российского союза промышленников и предпринимателей РФ (РСПП) Иван Ребрик. Он заявил, что необходима комплексная инвентаризация экологически вредных объектов: «Конечно, можно на всех предприятиях поставить экодатчики, но они положения не изменят, поскольку метеообстановка в Красноярске часто бывает неблагоприятной. Поэтому необходимо вводить квоты, а для этого следует вводить в новый том ПДВ».

Заслуженный эколог России Николай Сорокин рассказал, что старые методы изучения воздуха себя изжили, «надо переходить на новые». Он подчеркнул, что в Красноярском крае с декабря 2016 года действует современный программный комплекс «Эколог-город» 4.0, предназначенный для решения задач расчетного мониторинга. По его словам, помимо Красноярского края такой программный комплекс работает в Санкт-Петербурге. Его использование «позволяет перейти на новый уровень поддержки управленческих решений в области охраны атмосферного воздуха».

Подводя итоги обсуждения, Александр Симановский сказал, что «необходимы единые подходы»: «Выделены дополнительные средства для улучшения ситуации с атмосферным воздухом. Депутаты хотят участвовать в этом процессе и в формировании технического задания по исследования по ПДВ». «Уже в феврале будет разработано техническое задание, будут выделены средства на конкретные мероприятия по разработке тома ПДВ и экологических программ. Мы в начале большого пути», — подытожил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экологические проблемы — болевая точка Красноярска. В прошлом году город прожил в режиме неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или «черного неба» 58 дней. В текущем году режим «черного неба» в краевом центре был объявлен с 10 по 18 января, а также с 9 по 13 февраля.

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Ранее в интервью ИА REGNUM красноярский эколог Александр Колотов заявил, что экологическую резолюцию, принятую по итогам публичных слушаний, можно назвать важной и весомой. По его словам, в ходе предвыборной кампании многие кандидаты в депутаты обещали положить все свои силы на борьбу с «черным небом», однако после выборов в Заксобрание, состоявшихся в сентябре 2016 года, «о «черном небе» никто не вспоминает, резолюция слушаний в Заксобрании так и не выполнена».

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