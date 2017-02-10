«Енисей» без лицензии и сибирский шелкопряд – главное в Красноярском крае

Никаких последствий для Красноярского края из-за отзыва лицензии у банка «Енисей» не наступит, считают в региональном Минфине; в Красноярском крае площадь пораженных сибирским шелкопрядом лесов составляет 803,8 тыс. га; в Красноярске вновь объявлен режим «черного неба»

Красноярск, , 08:51 — REGNUM Главные события Красноярского края в нашем специальном обзоре.

Выплаты вкладчикам «Енисея»

Выплаты вкладчикам красноярского банка «Енисей» начнутся не позднее 22 февраля 2017 года.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, о наступлении страхового случая в отношении кредитной организации «Енисей» 9 февраля сообщил департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Уточняется, что банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение в установленные сроки страхового возмещения, которое должно выплачиваться в размере 100 процентов суммы всех счетов (вкладов) вкладчика в банке. Однако есть ограничение — эта сумма не должна составлять более 1,4 млн рублей в совокупности.

По данным АСВ, сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 9 февраля 2017 года. Выплаты начнутся не позднее 22 февраля 2017 года.

Для оперативного приема заявлений и максимально быстрых выплат компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут отобраны на конкурсной основе до 15 февраля. Вкладчикам напомнили, что они могут подавать заявления о выплате страхового возмещения в течение всего периода ликвидации банка.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, у красноярского банка «Енисей» с 9 февраля отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Минфине Красноярского края, последствий для региона с точки зрения экономики и финансов из-за отзыва лицензии у банка «Енисей» не наступит. «Красноярский край не кредитовался в этом банке, активов у нас там нет. Поэтому с точки зрения экономики и финансов каких-либо последствий для Красноярского края не наступит. Что касается населения, тут мы не наделены полномочиями, поскольку деятельность банков регулируется Центральным банком РФ», — сказали в министерстве.

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Добавим, по состоянию на 10 февраля сайт банка «Енисей» не открывается. Дозвониться в банк, чтобы уточнить количество пострадавших вкладчиков, также не удалось.

Борьба с вредителем

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назвал борьбу с сибирским шелкопрядом одной из главных задач на 2017 год.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, в Новосибирске прошло совещание под председательством руководителя Федерального агентства лесного хозяйства — заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Ивана Валентика, посвященное проблемам лесного хозяйства на территории Сибирского федерального округа (СФО). В том числе на совещании обсудили мероприятия по борьбе с сибирским шелкопрядом.

Известно, что сейчас в Красноярском крае площадь лесов, пораженных вредителем, составляет 803,8 тыс. га. В регионе разработана и утверждена дорожная карта по подготовке и проведению комплекса мероприятий по ликвидации очагов сибирского шелкопряда. В районе вспышки массового размножения шелкопряда расположено более 1,5 млн га темнохвойной тайги, в которой прогнозируется появление вредителя. Уже сейчас проводится вырубка погибших насаждений: вырублено почти 500 тыс. кубометров. Проведены необходимые лесопатологические обследования, назначены санитарно-оздоровительные мероприятия, подчеркнули в краевом правительстве.

Край выделил 87 млн рублей на авиационную обработку пораженной вредителем территории. На эти средства проведут обработку вокруг населенных пунктов на площади 59 тыс. га. Также необходимо обработать ценные кедровые и темнохвойные насаждения на арендованных лесных участках. Для этого, по данным краевых властей, требуется дополнительное финансирование из федеральных источников.

«Борьба с сибирским шелкопрядом — одна из главных задач на 2017 год. Эту проблему необходимо решать самым жестким образом, иначе последствия будут очень тяжелыми. Обработку необходимо проводить в апреле, иначе вредители активизируются. Нужны миллионы тонн жидкости, сложна даже сама задача по доставке этого препарата. Мы готовим авиационную технику, базы хранения, мы готовы все необходимые меры принять, но просим поддержки со стороны Рослесхоза», — сказал Толоконский.

Министр лесного хозяйства края Владимир Векшин подчеркнул, что необходимо на уровне правительства РФ внести изменения в законодательство, позволяющие разрешить превышение расчетной лесосеки при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, разрешить проведение сплошных санитарных рубок в кедровых насаждениях, утративших свое целевое назначение, в том числе в орехово-промысловых и водоохранных зонах.

Как уточнили в краевом правительстве, Иван Валентик заверил, что необходимые вопросы будут решены в ближайшее время."Я хотел бы поблагодарить руководство Красноярского края, мы продуктивно взаимодействуем в области защиты лесов», — сказал он.

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Как уже сообщало ранее иа, по информации краевого правительства, крупные очаги лесов, зараженных сибирским шелкопрядом, выявлены не только в Красноярском крае, но и в Томской, Иркутской и Кемеровской областях.

«Черное» небо

В Красноярске вновь объявили режим «черного неба». Как передает корреспондент ИА REGNUM, предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) опубликовано на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Среднесибирское УГМС).

«С 19 часов 09 февраля 2017 г. до 19 часов 13 февраля 2017 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, это уже не первый в этом году режим «черного неба» в Красноярске. НМУ первой степени опасности в городе действовали с 10 по 18 января. Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году красноярцы прожили в режиме «черного неба» 58 дней.

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Между тем, как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, ученые одобрили инициативу Минприроды по модернизации постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, состоялось заседание научно-технического совета, в котором приняли участие ученые, представители федеральных структур и промышленных предприятий и другие.

Членам совета представили проект модернизации и дооснащения территориальной сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха. В Минприроды уточнили, что на эти цели из краевого бюджета выделено 39 млн рублей.

В настоящее время территориальная сеть состоит из шести автоматизированных постов, пять из которых располагаются в краевом центре, еще один — в Ачинске. Посты работают круглосуточно, информация о текущей экологической ситуации обновляется каждые 20 минут.

Уточняется, что три поста в Красноярске дооснастят газоанализаторами, увеличив число наблюдаемых показателей в автоматическом режиме до 15 пунктов. На постах в микрорайонах Солнечный и Северный планируется проводить дополнительные замеры при помощи передвижной лаборатории, так как эти районы располагаются в зоне влияния крупных промышленных объектов.

С учетом специфики промышленных предприятий города Ачинска пост наблюдения дооснастят до 15 показателей. На постах в деревне Кубеково Емельяновского района и в поселке Березовка Березовского района передвижная лаборатория не зафиксировала специфических загрязняющих веществ, поэтому решено модернизировать ранее установленные и вышедшие из строя пылемеры.

Начальник отдела государственной экологической экспертизы и регулирования деятельности в области обращения с отходами Минприроды края Юлия Гуменюк отметила, что этот проект позволяет не только модернизировать территориальную сеть наблюдения, но и обеспечить ее резервным оборудованием, что гарантирует бесперебойную работу всей системы: «Оборудование имеет необходимую аккредитацию и будет устанавливаться на постах, которые расположены вблизи промышленных объектов. Для нас это дополнительный рычаг контроля за работой предприятий».