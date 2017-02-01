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Глава Ингушетии призвал религиозных деятелей «найти общий язык»

Общество
Религиозные разногласия не способствуют объединению общества, считает Юнус-Бек Евкуров

Магас, 1 февраля 2017, 09:55 — REGNUM  Сеяние розни — одно из тягчайших преступлений перед Всевышним и перед всеми верующими. В силу этого религиозные деятели Ингушетии должны прекратить споры на почве религиозных разногласий, которые выглядят «совершенно необъяснимыми», и объединиться. Об этом заявил в ходе своего очередного ежегодного послания парламенту региона глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Религия в вопросах сохранения духовного облика и единения общества всегда играла ключевую роль. Но если эта роль сводится к взаимным спорам и упрекам между религиозными деятелями, нетерпимости в обществе, зачастую забывая о фундаментальных принципах самой религии — это уже противоречит здравому смыслу», — подчеркнул руководитель Ингушетии.

Призывая представителей духовенства к прекращению религиозных споров, Евкуров отметил, что стабильность в республике возможна только при единении всех ее жителей независимо от национальности, расовой принадлежности и вероисповедания.

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Евкуров рассказал о причинах противоречий с муфтием Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, глава Ингушетии в 2015—2016 годах неоднократно высказывался за проведение реформы в муфтияте республики. По мнению Юнус-Бека Евкурова, религиозная организация под руководством муфтия Исы Хамхоева не выполнила свои обязанности перед жителями региона.

«Деятельность муфтията не должна разобщать мусульман, муфтият не должен служить интересам отдельных людей или религиозных течений», — подчеркнул он. Имамы мечетей в своих проповедях не выражают общего мнения, а муфутият, призванный навести порядок в религиозной среде, не призывает их к единому мнению, считает Евкуров.

Недоволен он был и реакцией духовного управления мусульман на события вокруг мечети в Насыр-Корте, когда конфликт между руководством муфтията республики и имамом мечети Хамзатом Чумаковым стал причиной инцидента с применением оружия, в результате которого пострадали несколько человек.

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