Донецк, 13 февраля 2021, 10:33 — REGNUM Южная Осетия передала Донецкой Народной Республике гуманитарную помощь, предназначенную для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили 13 февраля в пресс-службе администрации главы ДНР.
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В качестве гуманитарной помощи Донецкая Народная Республика получила наборы реагентов SARS-CoV-2 Antibody для проведения десяти тысяч тестов на выявление антител к коронавирусной инфекции.
В свою очередь глава республики Денис Пушилин поблагодарил руководство и жителей Южной Осетии, подчеркнув, что данная поддержка является своевременной для ДНР.
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