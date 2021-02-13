Донецк, , 10:33 — REGNUM Южная Осетия передала Донецкой Народной Республике гуманитарную помощь, предназначенную для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили 13 февраля в пресс-службе администрации главы ДНР.

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В качестве гуманитарной помощи Донецкая Народная Республика получила наборы реагентов SARS-CoV-2 Antibody для проведения десяти тысяч тестов на выявление антител к коронавирусной инфекции.

В свою очередь глава республики Денис Пушилин поблагодарил руководство и жителей Южной Осетии, подчеркнув, что данная поддержка является своевременной для ДНР.

«Она (поддержка — ИА REGNUM) особенно важна сегодня, когда мы видим результаты приложенных в борьбе с ковидом усилий и снижение уровня зараженных коронавирусом. Но угроза по-прежнему остается, и расслабляться нельзя. Тесты помогут проверить наличие иммунитета тем, кто по долгу службы соприкасается с большим количеством людей», — заявил Пушилин.

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