Донецк, , 10:32 — REGNUM Личный состав Народной милиции ДНР начали прививать от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщили 12 февраля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«В период сложной эпидемиологической обстановки с 11 февраля проводится вакцинация военнослужащих Народной милиции ДНР. Для профилактики новой коронавирусной инфекции используется векторная вакцина «Гам Ковид Вак», более известная как «Спутник V», — сказано в сообщении.

В воинских частях оборудованы процедурные кабинеты, в которых могут вакцинироваться пять военнослужащих одновременно, отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что наличие вакцины «Спутник V» в ДНР и ЛНР каким-то образом подтверждает российский контроль над данной территорией.

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