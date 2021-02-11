Минск, , 14:21 — REGNUM «Эта пятилетка станет периодом информационного выбора. Понимаю, что это звучит дико и неприятно, но ближайшие годы определят: станем ли мы окончательно рабами чужих и чуждых для нас идей или сохраним информационный суверенитет», — заявил 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» заявил Александр Лукашенко.

Он призвал лояльные властям организации, особенно связанные с гуманитарной работой и журналистикой к теснейшему сотрудничеству с государственными органами в информационной сфере. Это необходимость, подчеркнул он, так как «на человека направлены технологии агрессивного и продуманного воздействия, воздействия на подсознание».

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«В информационном поле мы сегодня как на войне», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Он сообщил также: «Безусловно, настало время модернизировать информационную политику. Первое — обеспечить широту представленности государственной позиции в интернете, чем мы и начали заниматься. Мы здесь серьезно проиграли, слишком надеялись на нашу молодежь и наших людей, думали, что нас эта беда не коснется, мы же честные и справедливые».

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Также необходимо в большем масштабе вовлекать в общие медийные проекты блогеров, лидеров мнений, представителей общественных институтов, деятелей культуры и искусства, считает Лукашенко. он также поручил приложить максимум усилий к развитию «электронных каналов» обратной связи с населением.

Третье поручение Лукашенко — «с учетом тенденции десятикратного за последние пять лет роста преступлений в информационной сфере нужно более активно выявлять и пресекать экстремистскую, мошенническую и иную незаконную деятельность».

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