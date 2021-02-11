Минск, , 12:13 — REGNUM Запад не имеет морального права поучать официальный Минск. Об этом 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» заявил Александр Лукашенко.

Он напомнил о событиях Великой Отечественной войны, о зверствах гитлеровских оккупантов и их местных пособников, предложив Западу кланяться белорусам в пояс за преступления «той войны».

«Мы, белорусы, святой народ», — заявил он.

Ранее на эту тему: «Святой народ», «не наши войны» и другие кощунства испуганного Лукашенко

«20 веков нас ставили на колени, — добавил Лукашенко. — Нам надоело стоять на коленях и кланяться».

По его словам, Белоруссия остаётся «донором стабильности» и «последним действительно суверенным государством» Европы, «господствующей высотой» в центре Европы.

Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии