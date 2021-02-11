Минск, 11 февраля 2021, 12:13 — REGNUM Запад не имеет морального права поучать официальный Минск. Об этом 11 февраля на «Всебелорусском народном собрании» заявил Александр Лукашенко.
Он напомнил о событиях Великой Отечественной войны, о зверствах гитлеровских оккупантов и их местных пособников, предложив Западу кланяться белорусам в пояс за преступления «той войны».
«Мы, белорусы, святой народ», — заявил он.
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«20 веков нас ставили на колени, — добавил Лукашенко. — Нам надоело стоять на коленях и кланяться».
По его словам, Белоруссия остаётся «донором стабильности» и «последним действительно суверенным государством» Европы, «господствующей высотой» в центре Европы.
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