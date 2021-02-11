Минск, , 11:53 — REGNUM По итогам проходящего в Минске 11 февраля «Всебелорусского народного собрания» все белорусы должны увидеть, что их мнения учтены — в этом и есть суть белорусского народовластия. Об этом 11 февраля в Минске заявил Александр Лукашенко.

Он сравнил нынешнее положение дел в Белоруссии с первым «Всебелорусским собранием» времён Гражданской войны в России.

Лукашенко призвал сохранить ценности, которые позволяют сохраняться белорусам «как нации». Он также предложил обсудить вопросы «сохранения исторической памяти», сохранения государственности и «информационного суверенитета».

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