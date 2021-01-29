Бишкек, 29 января 2021, 17:03 — REGNUM Бывшего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова вызвали в качестве свидетеля в суд по делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, пишут киргизстанские СМИ.

Сделано это по ходатайству адвокатов бывшего заместителя главы правительства.

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Первомайский районный суд киргизской столицы удовлетворил просьбу защитников экс-вице-премьера и обязал обеспечить явку бывшего главы государства на судебное заседание.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2018 года спецслужбы Киргизии арестовали бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, пытавшегося незаконно покинуть страну.

Зилалиева обвиняют в незаконном обогащении — он не задекларировал $889,9 тысячи (58 млн рублей), которые до сентября 2018 года хранил в ячейке в одном из коммерческих банков республики. Также у бывшего высокопоставленного чиновника обнаружились незадекларированные дома и квартиры.

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