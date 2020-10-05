Бишкек, , 17:14 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение уголовного дела о незаконном обогащении, возбужденном против экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

Бывшего высокопоставленного чиновника признали виновным и приговорили к девяти годам тюремного заключения с лишением права занимать госдолжности на срок до трех лет.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2018 года сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, пытавшегося незаконно покинуть страну.

Зилалиева обвинили в том, что он не задекларировал $889,9 тысячи (около 69,5 млн рублей по текущему курсу), которые хранил в банковской ячейке в коммерческом банке.

Отметим, что ранее спецслужбы Киргизии сообщили о том, что правоохранительные органы Латвии возбудили против супруги и троих детей Дуйшенбека Зилалиева уголовное дело об отмывании особо крупной суммы денег через один из латвийских банков.

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