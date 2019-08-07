Бишкек, , 14:38 — REGNUM

Правоохранительные органы Латвии возбудили против супруги и троих детей бывшего вице-премьер-министра Киргизии Дуйшенбека Зилалиева уголовное дело об отмывании особо крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности Киргизии.

По информации Интерпола, жена экс-чиновника открыла депозитные банковские счета в одном из банков Латвии, оформив их на своих детей Джамилю, Бектура и Алиму Зилалиевых.

Впоследствии, как отмечают в латвийской финансовой разведке, через эти банковские счета произведено несколько денежных переводов в особо крупных размерах. Теперь бюро Интерпола в Риге обратилось к киргизстанским коллегам с просьбой о предоставлении информации о Дуйшенбеке Зилалиеве и его супруге.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2018 года спецслужбы Киргизии арестовали бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, пытавшегося незаконно покинуть страну.

Зилалиев подозревается в незаконном обогащении — он не задекларировал $889,9 тысячи (58 млн рублей), которые до сентября 2018 года хранил в ячейке в одном из коммерческих банков республики. Также у бывшего высокопоставленного чиновника обнаружились незадекларированные дома и квартиры.