К 2024 году 85% дорог в крупнейших городах РФ приведут к нормативам
В нормативное состояние к 2024 году будет приведено 85% всех дорог в 105 крупнейших агломерациях России. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
«Дополнительно к 2030 году приведем в нормативное состояние 85% дорог в еще 51 средней агломерации и 35 населённых пунктах Дальнего Востока», — пообещал Хуснуллин.
В России паспорта готовятся заменить приложением в смартфонах
В 2021 году в России наиболее часто употребляемые документы можно будет использовать в специальном мобильном приложении. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Это позволит гражданам не носить с собой бумажные носители, а поместить все необходимые документы и справки в одно специальное приложение на смартфоне. Правда пока эта возможность будет носить экспериментальный, а не массовый характер, отметил чиновник.
До конца года в России 100 госуслуг станут доступны через интернет
В электронный формат до конца 2021 года в России планируется перевести 100 различных государственных услуг. Об этом 13 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Чиновник отметил, что посещаемость официального портала госуслуг в России непрерывно растет. Это обстоятельство, по его мнению, говорит о том, что население страны все чаще предпочитает оформлять услуги в электронном виде. Чтобы соответствовать этому общественному запросу правительство планирует до конца 2022 года перевести в электронный формат все социально значимые услуги — в общей сложности 169 госуслуг.
Путин назвал обязательные условия для проведения плановых проверок
Проведение плановых проверок должно быть сведено к минимуму, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками. То есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан, либо окружающей среде», — сказал глава государства.
Путин: Россия встревожена ситуацией с коронавирусом в Великобритании
Россия с тревогой наблюдает за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, которая складывается в Великобритании. Об этом сегодня, 13 января, в ходе совещания с членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма COVID-19.
Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации
В России нужно переходить к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Прошу уже со следующей недели приступать к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы. Так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал президент, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новые штаммы коронавируса изучают на животных.
Путин назвал российскую вакцину лучшей в мире
Российская вакцина от коронавирусной инфекции является лучшей в мире, это показывает практика, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством РФ.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в гражданский оборот в России до конца января 2021 года поступит 2,1 млн доз вакцины от COVID-19.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности начать всеобщую вакцинацию населения с 18 января.
Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире.
Путин: со следующей недели нужно переходить к массовой вакцинации всего населения от коронавируса, подготовив соответствующую инфраструктуру.
Путин: снижение темпов распространения коронавируса не должно успокаивать
В России наблюдается снижение темпов прироста случаев заражения коронавирусом, но успокаивать это не должно, сообщил 13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно. Мы видим то, что происходит в отдельных странах, в частности, в Великобритании. С тревогой за этим наблюдаем», — заявил президент.
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова на первом в 2021 году совещании правительства сообщила о ситуации в борьбе с COVID в России.
«В России развернуто 277 000 ковидных коек. На утро 12 января в среднем занятость коек составила 69,2%.
Объем производства отечественных лекарственных препаратов с начала 2020 года возрос в разы. Средненедельный прирост ковидной продукции, если сравнивать декабрь с апрелем, возрос на 301%.
В 2020 году закуплено 2936 автомобилей скорой медицинской помощи».
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил врачей за работу в праздники.
Президент РФ Владимир Путин признал, что в мире не удаётся победить коронавирус.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России есть «некоторое снижение по коронавирусу, но успокаиваться нельзя».
Путин заявил о необходимости заняться развитием инфраструктуры в России
В России необходимо заняться развитием транспортной инфраструктуры и транспорта, заявил 13 января президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Мы должны уделить внимание развитию инфраструктуры вообще. Имею в виду не только дорожное строительство, но и железнодорожное строительство, развитие трубопроводного транспорта», — сказал президент.