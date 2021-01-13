Президент России Владимир Путин на первом в 2021 году совещании с правительством 13 января обсуждает результаты строительства дорог и планы на 2021 — 2023 годы.

С докладами выступают вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее Владимир Путин отмечал ряд проблем, которые необходимо решить, чтобы улучшить ситуацию в дорожном хозяйстве. В 2019 году, среди прочего, президент России упоминал необходимость:

внедрить долгосрочное планирование

запустить проекты на основе государственно-частного партнерства

решить проблему достоверности дорожных работ

устранить административные барьеры

решить вопрос с тарифами на электроэнергию для освещения дорог

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.