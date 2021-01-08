Москва, , 16:22 — REGNUM В 2020 году в России отремонтировано 157 мостовых сооружений, из них после капитального ремонта в эксплуатацию введено 63 моста и путепровода. Общая протяженность объектов составила 11 759 пог. м, сообщает Росавтодор.

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Так, в Рязанской области капремонт двух мостов на 302-м и 317-м км трассы Р-22 «Каспий» через реки Хупта и Лапоток позволил увеличить пропускную способность сооружений и повысить безопасность дорожного движения. В эксплуатацию сдан мост через ручей на 114-м км автодороги Р-193 Воронеж — Тамбов в Мордовском районе Тамбовской области, отремонтирован мост через реку Зушу на 317-м км автомобильной дороги М-2 «Крым».

На трассе А-331 «Вилюй» в Якутии капитально отремонтирован мост через реку Оччугуй-Ботуобуя. Прежний мост, построенный в 1963 году, не справлялся с современными нагрузками и не отвечал требованиям безопасности. Длина нового сооружения составляет 87 п. м, техническая категория — IV, ширина проезжей части — 6 м. Мост имеет две береговые и одну промежуточную опору.

В Татарии на 807-м км трассы М-7 «Волга» отремонтирован путепровод: чтобы проезд крупногабаритного автотранспорта по Северному обходу Казани стал еще безопаснее, мостостроители подняли балки пролетного строения и увеличили подмостовой габарит искусственного сооружения. Разводя транспортные потоки в разные уровни, путепровод обеспечивает безопасный проезд по трассам М-7 «Волга» и Казань — Альдермыш. Последняя соединяет республиканскую столицу с населенными пунктами Высокогорского и Атнинского районов региона, а также с Марий Эл.

В 2021 году Росавтодор планирует ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 56 искусственных сооружений общей протяженностью 3395 пог. м. Еще 54 моста и путепровода протяженностью 6646 пог. м обновят в рамках ремонта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росавтодороа, в 2020 году свыше 190 км федеральных автомагистралей расширили до четырех и шести полос движения, устроили более 400 км искусственного электроосвещения, установили свыше 120 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и более 200 светофорных объектов. До 2022 года на федеральной сети дорог планируется установить порядка 1 тыс. км осевого барьерного ограждения, а до 2024 года — оснастить системами разделения транспортных потоков все федеральные трассы.

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