Москва, , 10:50 — REGNUM На 13% снизилось количество ДТП на федеральных трассах. Как сообщает Росавтодор, положительной динамики удалось добиться за счет комплекса мер по ликвидации аварийно опасных участков и предупреждению аварийности. Основные мероприятия направлены на предупреждение ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, наездом на пешеходов, а также с превышением установленного скоростного режима. По данным ведомства, несоблюдение водителями скоростного режима фиксируется более чем в 80% случаев ДТП.

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Разделение встречных транспортных потоков на федеральных трассах, расширение полос движения до четырех и шести, установка комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, строительство внеуличных пешеходных переходов и устройство стационарного электрического освещения участков дорог приводит к ликвидации мест концентрации ДТП, а также к кратному сокращению ДТП со смертельным исходом, связанных со столкновениями в попутном направлении, наездом на пешеходов.

В 2020 году свыше 190 км федеральных автомагистралей расширили до 4-х и 6-ти полос движения, устроили более 400 км искусственного электроосвещения, установили свыше 120 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и более 200 светофорных объектов. Кроме того, на подведомственных Росавтодору автомобильных дорогах установлено более 30 пешеходных переходов в разных уровнях.

До 2022 года на федеральной сети дорог планируется установить порядка 1 тыс. км осевого барьерного ограждения, а до 2024 года — оснастить системами разделения транспортных потоков все федеральные трассы.