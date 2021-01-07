Минск, , 16:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал последние события в Вашингтоне, в ходе которых сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Лукашенко отметил негативность ситуации, при которой «идут на штурм и гибнут люди». Об этом глава республики рассказал 7 января, посещая Крестовоздвиженский храм белорусской столицы.

«Кто бы мог, владыко (он обратился к предстоятелю Белорусской православной церкви митрополиту Вениамину — ИА REGNUM), подумать, что сегодня в ночь (по-нашему) будут штурмовать Капитолий — цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди», — цитирует Лукашенко БелТА.

От событий в Соединенных Штатах Америки Лукашенко переключился в своих рассуждениях на ситуацию с протестами в Белоруссии.

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«Поэтому нам надо собраться, надо успокоиться. Не нам, стоящим здесь. Пусть той небольшой кучке, которая сегодня по выходным ходит по Минску. Я же вас предупреждал: плохо, когда они ходят по улице, еще хуже, когда они идут во дворы, будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Мы не должны это допустить. Поэтому я вас прошу только об одном: чтобы вы меня понимали и не осуждали сходу. Постарайтесь понять. Я человек мирный. Но я не могу допустить, чтобы моя президентская жизнь закончилась тем, чтобы кто-то пришел сюда и вот так открыто разрушил эту нашу обитель», — сказал он , отметив необходимость образумить тех, кто не понимает этого.

Он также добавил, что в Белоруссии нет войны и столкновений, но их республике «принесут». Белорусский лидер также предостерег присутствующих в храме от потенциальной «горячей войны» на территории республики, в которой не будут решаться интересы Белоруссии.

«Нам не нужны ни войны, ни столкновения. Нам их принесут, посмотрите. Нам спокойной жизни не дадут. Нам свободно в центре Европы дышать никто не позволит. Это схватка. И не дай Бог, она превратится в горячую войну на этой нашей территории, но где не будут решаться наши вопросы, где не будет наших интересов. Вот этого допустить нельзя. Это — главное», — подытожил он, попросив понимания со стороны присутствующих.

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Напомним, ранее президент Белоруссии заявил, что опыт прошлого года был необходим для того, чтоб задуматься над будущим.