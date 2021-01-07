Минск, 7 января 2021, 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании больше не повторять опыт 2020 года, хотя он и не «клеймил» прошедший год «позором». Об этом глава республики рассказал 7 января, посещая минский храм Воздвижения Креста Господня, сообщает БелТА.
По словам Лукашенко праздник Рождества Христова как минимум на год вперед «определяет новую жизнь».
Он также выразил убеждение в том, что нынешний год будет лучше, если каждый сделает все для этого необходимое.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко заявил, что если кого-то не устраивает действующий президент Белоруссии, то его можно сменить на президентских выборах. Также Лукашенко предполагает, что пандемия коронавируса является наказанием Божьим за хамское отношение к природе.
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