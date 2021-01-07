Минск, , 13:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании больше не повторять опыт 2020 года, хотя он и не «клеймил» прошедший год «позором». Об этом глава республики рассказал 7 января, посещая минский храм Воздвижения Креста Господня, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко праздник Рождества Христова как минимум на год вперед «определяет новую жизнь».

«Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году», — заявил президент Белоруссии.

Он также выразил убеждение в том, что нынешний год будет лучше, если каждый сделает все для этого необходимое.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко заявил, что если кого-то не устраивает действующий президент Белоруссии, то его можно сменить на президентских выборах. Также Лукашенко предполагает, что пандемия коронавируса является наказанием Божьим за хамское отношение к природе.

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