Москва, , 13:07 — REGNUM С пастырским призывом не «откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе» обратился к белорусским властям предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в традиционном рождественском интервью каналу «Россия», текст которого был опубликован 7 января на официальном сайте Русской Православной Церкви.

По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, адресованным белорусским властям, если имеются вопросы, их нужно решать. Он также подчеркнул важность решения всех вопросов мирным путем.

«Наш призыв к Белоруссии, близкой моему сердцу Белоруссии… все вопросы нужно решать мирно, но, если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения. Дай Бог, чтобы прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы в Белоруссии, и пусть по милости Божией стал бы развиваться диалог между властью и народом, властью и обществом, с участием всех сил, включая представителей религиозных общин, направленный на стабилизацию положения и на всестороннее развитие братской Белоруссии», — подытожил глава РПЦ.

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Напомним, ранее предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Вениамин подчеркнул, что заботиться о мире и согласии в белорусском обществе должна не только церковь, но и каждый человек, а «основным вкладом» он назвал анализ 2020 года, покаяние в неправильных действиях и исправление ошибок.