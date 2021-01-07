Москва, 7 января 2021, 14:13 — REGNUM Предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рассказал о роли Русской Православной Церкви, а также главы Армянской Апостольской Церкви Католикоса Всех Армян Гарегина II и Верховного муфтия, верховного мусульманского лидера Азербайджана Паша-заде в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом глава РПЦ рассказал 7 января в рождественском интервью каналу «Россия», текст которого был опубликован пресс-службой Русской Православной Церкви.
По словам патриарха Кирилла РПЦ инициировала обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе с участием Католикоса всех армян и верховного мусульманского лидера Азербайджана Паша-заде. По словам патриарха, было проведено несколько раундов таких переговоров, по итогам которых были достигнуты договоренности.
Подводя итог сказанному, глава Русской Православной Церкви отметил, что роль религиозных лидеров игнорировать ни в коем случаев не нужно, но и не стоит ее преувеличивать.
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Напомним, ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) отметил важность обеспечения прав верующих в Карабахе, выразив надежду на сохранение религиозных святынь и монастырей Карабаха.