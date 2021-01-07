Москва, , 14:13 — REGNUM Предстоятель Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рассказал о роли Русской Православной Церкви, а также главы Армянской Апостольской Церкви Католикоса Всех Армян Гарегина II и Верховного муфтия, верховного мусульманского лидера Азербайджана Паша-заде в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом глава РПЦ рассказал 7 января в рождественском интервью каналу «Россия», текст которого был опубликован пресс-службой Русской Православной Церкви.

По словам патриарха Кирилла РПЦ инициировала обсуждение конфликта в Нагорном Карабахе с участием Католикоса всех армян и верховного мусульманского лидера Азербайджана Паша-заде. По словам патриарха, было проведено несколько раундов таких переговоров, по итогам которых были достигнуты договоренности.

«И я думаю, главный итог этих переговоров заключается в том, что два религиозных лидера, за которыми стоит большинство народа, говорили друг с другом, и этот разговор был очень спокойным в том смысле, что не было никаких обвинений, никакого напряжения… Ничего подобного никогда не было, и происходило это потому, что именно религиозные лидеры несут в полной мере ответственность за духовное состояние своего народа… И ведь во время этих переговоров достигались совершенно конкретные результаты — обмен пленными, неиспользование религиозных символов, религиозной фразеологии, религиозной мотивации для того, чтобы вдохновить противоборствующие стороны. Выведя религиозный фактор из этого противостояния, мы, конечно, значительно понизили возможный градус этого конфликта со всеми вытекающими последствиями», — рассказал патриарх Кирилл.

Подводя итог сказанному, глава Русской Православной Церкви отметил, что роль религиозных лидеров игнорировать ни в коем случаев не нужно, но и не стоит ее преувеличивать.

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Напомним, ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) отметил важность обеспечения прав верующих в Карабахе, выразив надежду на сохранение религиозных святынь и монастырей Карабаха.