Москва, , 12:08 — REGNUM Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России 9 ноября подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Данное заявление Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

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По мнению главы российского государства, достигнутые договорённости создадут необходимые условия урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.

«Вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией развёртывается миротворческий контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль возложен на Пограничную службу России», — говорится в официальном заявлении президента Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут работать только российские миротворцы.

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