Москва, 10 ноября 2020, 12:08 — REGNUM Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России 9 ноября подписано заявление о полном прекращении огня и всех военных действий Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Данное заявление Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
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По мнению главы российского государства, достигнутые договорённости создадут необходимые условия урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.
Как сообщало ИА REGNUM, на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут работать только российские миротворцы.
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