Москва, , 15:41 — REGNUM В Нагорном Карабахе наступил переломный момент, ближайший месяц покажет степень влияния России и «наличие у Азербайджана светских многоконфессиональных основ, о которых говорил президент Ильхам Алиев». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

Монастырь Дадиванк (сс) Julian Nyča

Парламентарий выразил беспокойство в связи с тем, что в Карабахе и в целом на территориях, которые отходят к Азербайджану, «находится большое количество радикально настроенных экстремистов, которые прибыли из Сирии, о чем говорил глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин».

«Я видел итоги деятельности террористов, особенно в местах, которые они захватывали в ходе наступления в Сирии, прежде всего, в Маалюлинском монастыре святой Феклы, где было уничтожено христианское население и разрушены монастыри и храмы. Россия, Азербайджан и Иран могут предпринять необходимые усилия для того, чтобы боевики покинули Карабах», — заявил Гаврилов.

Важной проблемой является обеспечение прав верующих в конфликтном регионе, отметил парламентарий.

«Мы надеемся, что в соответствии с принципами международного права и защиты прав верующих будут сохранены религиозные святыни и монастыри Карабаха. Должен быть обеспечен доступ к религиозным объектам, как к мечетям, так и к христианским храмам, для осуществления паломничества. Обеспечив безопасность и свободный доступ к религиозным святыням, Азербайджан покажет свою цивилизованность. Для Азербайджана это сейчас принципиально важно — из-за присутствия на своей территории боевиков он подвергается критике со стороны международного сообщества», — подчеркнул он.

В комитете надеются, что будет сформирована модель мирного проживания армянского и азербайджанского населения на территории Карабаха и отошедших к Азербайджану районов.