Минск, , 16:12 — REGNUM Предположение о том, что Бог допустил пандемию коронавируса в мире в наказание за «хамское» отношение к природе выразил 5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом холдинга «Горизонт». Слова белорусского лидера приводит его пресс-служба.

«В своем послании (новогоднем обращении — ИА REGNUM) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», — отметил он.

Глава республики также рассказал, что в ряде стран Европы уже определены сроки, когда с улиц исчезнут автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Лукашенко отметил, что Белоруссия имеет шанс сделать это раньше, добавив, «и мы это будем делать».

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Он также заверил, что в этих целях, будет использоваться также электроэнергия БелАЭС. Также электростанция по его словам позволит значительно сэкономить средства на закупке импортного природного газа.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что пандемия SARS-CoV-2 превратилась из медицинцской в экономическую и геополитические проблемы и обернулась тем, что крупные игроки на мировой арене начали передел мира.